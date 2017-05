Temer no renuncia y reclama que lo investigue el Tribunal Supremo

Según medios locales, el presidente confirmó que “vivía el peor momento de su vida”, mensaje que habría transmitido a sus colaboradores más cercanos. Los motivos por los cuales la casa de gobierno decidió suspender todas las actividades no fueron comunicados, algo que aumentó la incertidumbre.

En otro tramo de su discurso remarcó: "No compré el silencio de nadie" y recordó: "Este gobierno vivió esta semana su mejor y su peor momento".

El mandatario brasileño dijo que se someterá a la investigación que lleva adelante el Tribunal Supremo de ese país. "No renunciaré, mi compromiso es con Brasil", aseguró.

Acorralado por el escándalo de corrupción que lo dejó al borde del juicio político, el presidente de Brasil, Michel Temer, dio un breve mensaje en el que aseguró que no renunciará a su cargo.

