Tensión en Jujuy por detención de dirigentes estudiantiles

Bonillo calificó el operativo como "abuso de autoridad" y reveló que "la policía ingresó sin orden judicial", y que los estudiantes "fueron detenidos por una contravención provincial" que no tiene validez en un lugar de jurisdicción nacional.

