Tercera edad: un arnés inteligente ayuda a prevenir caídas

El robot "evita-caídas" está compuesto por un arnés electrónico colocado a la altura de la cadera, con tirantes de fibra de carbono. Luego de ser adaptado a la talla de la persona, individualiza las peculiaridades del andar y la velocidad del tranco: todo requiere no más de 60 segundos, como explica Silvestro Micera, bio-ingeniero y neurocientífico del Instituto de BioRobótica y del EPFL.

