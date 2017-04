Tiene cáncer de médula y le niegan los tratamientos

Joaquín no tiene obra social y necesita un costoso medicamento. Denuncia que no obtiene respuesta del Estado: "Siempre me dicen que en 10 días hay novedades y mi tumor avanza". La grave enfermedad le reemplaza los huesos por cartílagos y no le permite trabajar. "Mi mamá y mi suegra son las que me ayudan a mantenerme", cuenta el joven de 28 años

18 de Abril de 2017 Por: Rosario3

Joaquín sufre cáncer y no obtiene respuesta del Estado. (El Tres) 1/1