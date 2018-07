Tips para gestionar mejor tu tiempo

En ocasiones, los jóvenes creen que estudiando una mayor cantidad de horas se logrará aprender más, pero esto no necesariamente es así. Existen decenas de ejemplos de ello: aquellos que pasan noches enteras estudiando para un examen que luego no aprueban, los que dedican semanas enteras a preparar una prueba parcial y obtienen un mal resultado, etc.

Para preparar un examen, o simplemente para repasar lo visto en clase, el tiempo que los estudiantes dedican a estudiar debe ser eficiente estar bien gestionado. Esto no quiere decir que se deba estudiar más para obtener mejores resultados.

Lo importante al estudiar es lograr que cada minuto cuente, que las distracciones se reduzcan al mínimo y por tanto la productividad aumente. Es decir, que el tiempo destinado a esta tarea impacte en el aprendizaje obtenido de forma efectiva.

¿Cómo hacerlo? ¿Cómo optimizar el tiempo de estudios e incrementar la productividad? Estudiantes de todas las carreras y niveles pueden utilizar los siguientes tips con este objetivo:

Clasificá: Establecé prioridades y tareas secundarias, para asegurarte de, efectivamente, cumplir con lo importante.

Desconectá: Eliminá toda posible distracción de tu entorno para eliminar la posibilidad de perder el tiempo con acciones innecesarias.

Caminá: Dar una caminata cada tanto no implica perder el tiempo, sino todo lo contrario, pues ayuda a mantener el cerebro activo y listo para seguir estudiando.

Organizá: Es necesario que tengas claro qué vas a hacer cada día y qué dejarás de lado por falta de tiempo. Así, evitarás pensar y planificar cada mañana.

Si bien estas recomendaciones son generales y pueden ser aplicadas por todo tipo de estudiantes, es importante que sepas que no todos los trucos funcionan igual. Existe un camino ideal para ti, una técnica que te dará más resultados que cualquier otra y es a eso a lo que tenés que apuntar.

Para conocer tu camino, nada como probar diferentes opciones hasta encontrar una que te haga sentir satisfecho y te acerque a los resultados que buscabas.

Fuente: Universia Argentina