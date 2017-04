¿Todavía existen los eunucos?

El periodista también contó que uno de los líderes de la guerrilla Unita que operaba en Angola hace unas décadas atrás se rodeaba de guardaespaldas castrados. "Estamos hablando de una cosa que ocurrió en 1992 y que está perfectamente documentada, no de los tiempos de los emperadores persas" y agregó” Otro de los lugares donde es posible encontrar eunucos es La Meca, donde durante siglos hubo un cuerpo de vigilancia que desempeñaba funciones de policía sexual para evitar las relaciones entre peregrinos. Se llamaban Los Agás y aún quedan algunos activos, aunque parece que es una práctica que va quedando en desuso", concluyó.

No se sabe con exactitud cuántos eunucos viven en la India pero se cree que alrededor de tres millones, según indicó el periodista José Antonio Díaz Sáez quien llevó durante años una investigación para su libro “Eunucos”. "No es un grupo homogéneo, hay unos que se someten voluntariamente a la castración por razones culturales o religiosas, otros que son castrados a la fuerza por las mafias que se dedican a la prostitución homosexual y los hay también porque son transexuales".

