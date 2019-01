Todo mal: Flor Vigna contó cómo fue el último día de grabación con Nicolás Cabré

Las grabaciones de Mi hermano es un clon terminaron ya hace unas semanas y sin embargo los ex compañeros de trabajo, Nicolás Cabré y Flor Vigna, siguen en cortocircuito. Flor Vigna recordó con sabor amargo el último día de rodaje. Y hasta su nuevo compañero de elenco, Nicolás Vázquez –ambos protagonizan ahora junto a Benjamín Rojas la obra de teatro Dos semanas nada más–, reconoció que el tema todavía la perturba.

Flor Vigna habló con Marcelo Polino en su programa de radio Polino auténtico y dijo que cuando terminaron de hacer Mi hermano es un clon, Nicolás Cabré ni la saludó.

"En las grabaciones teníamos unidad uno y unidad dos. Estaba todo el elenco repartido en interiores y exteriores, grabando a la vez. Cuando Nicolás terminó, yo estaba en la otra unidad. Terminó y creo que se fue a Mar del Plata, según lo que entendí. Se fue volando", explicó.

El cortocircuito se dio hace ya varios meses cuando Flor Vigna publicó una foto en su cuenta en Instagram de las grabaciones de Mi hermano es un clon, la tira de que viste por El Tres. La imagen en cuestión mostraba a su personaje en la cama, abrazándose con el de Nicolás Cabré.

Si bien ella dijo que su intención con esa publicación era promocionar la tira, Laurita Fernández, actual pareja de Cabré, lo tomó como una provocación y enfureció. Aparentemente esto provocó que el actor se distanciara de su compañera.

Al ser consultada si le hubiese gustado una despedida a pesar de todo lo que sucedió, Vigna indicó: "Entiendo todo, qué se yo… No me gustó lo que pasó, pero me quedé muy tranquila que todo el elenco sabe que nunca estuve en su camarín ni en su auto, y él también lo sabe. Es como algo más de la pareja. Lamentablemente en 2019 hay cosas que siguen pasando…"