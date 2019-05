Toma y polémica: estudiantes impedían elegir decano en Psicología

La anulación de las elecciones de autoridades en la Facultad de Psicología y el llamado a unos nuevos comicios generó un conflicto que derivó este miércoles en la toma del salón donde se iba a realizar ese proceso.

Según informó el periodista de El Tres Juan Pedro Aleart, un grupo de estudiantes tomó el SUM de esa casa de altos estudios ubicada en la Centro Universitario Rosario (conocido como La Siberia) y trabó la puerta con un palo para impedir el acceso de los consejeros.

Ese sector denunció que la anulación de la elección anterior, realizada el 22 de abril, fue “arbitraria e ilegal” y aseguró que detrás de esa supuesta injusticia se esconde “una intervención del rector” Héctor Floriani.

En aquella oportunidad se reeligió al actual decano Raúl Gómez Alonso, con nueve votos. Sin embargo, agrupaciones opositoras denunciaron que el acto no fue válido por falta de quórum. El Consejo Superior de la UNR avaló ese reclamo y llamó a nuevas elecciones.

En ese clima de confrontación y falta de acuerdos mínimos, los dos grupos quedaron enfrentados este miércoles al mediodía. Mientras De 12 a 14 transmitía en vivo, un grupo gritaba: “Queremos elegir”. El otro, que tomó de forma pacífica la sala, respondía: “No a la intervención del rector”.

Sin escucha en Psicología

Soledad Cottone, candidata a decana del sector opositor, calificó la toma como un acto de “absoluta ilegalidad e irregularidad” y “una muestra clarísima de cómo venimos funcionando hace cuatro años”.

“Tenemos quórum, el llamado ya se hizo y no podemos ingresar. Están atrincherados, se niegan a votar y quieren quedarse en un lugar que no les corresponde. Tenemos una mayoría constituida y no nos dejan elegir”, agregó.

Cottone le dijo a El Tres: “Le pedimos al decano que nos garantice el lugar pero el decano no nos responde”.

Del otro sector, Manuel Leiva, referente de Alde, aseguró: “Venimos a sostener los derechos de los estudiantes. Los que ahora quieren elegir, son los que precisamente querían aplicar restricciones y los mismos que han votado a favor del presupuesto de Mauricio Macri que nos deja sin clases por el ajuste”.

“Venimos a impedir esta elección porque es fraudulenta. Ya se hicieron las elecciones”, dijo en alusión a los comicios de abril que sostuvieron al actual decano.

“Estamos acá pacíficamente y queremos que se respete lo que ya se votó”, dijo Leiva y pidió disculpas por el escándalo dentro de la facultad (incluso a la audiencia de El Tres). “Amamos a la universidad y queremos garantizar la excelencia académica”, aclaró.