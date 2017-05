Tomaron un vuelo en Rosario, denuncian un robo y están varados

Por ahora, dijo el hombre, la única propuesta del Consulado argentino en Gauayaquil fue la de regresarlos al país para resolver el tema pero se niegan, ya que aquí no tienen “más nada”, dado que se fueron de manera permanente. De momento, contó, están alojados “en la casa de un capellán” local, que les abrió las puertas en forma solidaria hasta que se solucione el inconveniente.

