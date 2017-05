Trabajadores de Sancor celebran el acuerdo pero advierten: “Es un paliativo"

“Con esto no se soluciona el tema de fondo, es un paliativo para comprar insumos y pagar los meses de sueldos atrasados”, advirtió el delegado de Atilra.

Este dinero le permitirá a la cooperativa comenzar a ordenar sus cuentas, pero según Pitón, no resuelve la crisis general del sector y puntual de Sancor.

En contacto con los periodistas Ciro Seisas y Hernán Funes del programa A Diario (Radio 2), Pitón saludó el compromiso del gobierno nacional de aprobar un crédito por 450 millones de pesos a través del Fondear, que estaban trabados porque a cambio exigía que Atilra aceptara reducir un aporte mensual permanente que recibe por trabajador de toda la industria, no sólo de Sancor.

