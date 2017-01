Tránsito complicado e interrumpido en rutas por la lluvia

Ruta Provincial 21: - Se registra un corte de tránsito en la intersección con calle Mendoza en Empalme Villa Constitución. En este punto, no puede continuar por RP21. - Entre las localidades de Arroyo Seco y General Lagos, corte total por desborde del A°Seco.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo