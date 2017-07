Tras 26 años, abrió una emotiva carta que le escribió su abuela

"Ahora me tengo que ir a trabajar, le daré esto a tu mamá el fin de semana para que lo guarde hasta 2017, cuando podrás abrirla. Te quiero, la abuela Betty", terminó.

En otro tramo del escrito, Betty dice: "Me pregunto qué estarás haciendo cuando tengas 26 años. Sé que sos el bebé más lindo del mundo y que te queremos muchísimo y nos encanta tenerte cuando te quedas con nosotros. Sos muy divertido".

