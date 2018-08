Tras los allanamientos, el juez Bonadio ordenó devolver los bastones presidenciales a Cristina Kirchner

Durante los allanamientos a la casa de Cristina Kirchner en El Calafate, la policía secuestró los bastones y bandas presidenciales de Cristina y Néstor Kirchner. La ex presidenta y actual senadora nacional cuestionó la medida vía Twitter y el juez Claudio Bonadío ordenó que se lo devolvieran. Con todo, desde la Oficina Anticorrupción insistieron en que la legisladora no debería tener los bastones ni otros objetos que haya recibido siendo presidenta ya que se entienden que son regalos de Estado y no personales.

Según publicó La Nación, Bonadio ordenó la restitución de los bastones y las bandas a 48 horas de allanado el domicilio de El Calafate. Poco antes, la Oficina Anticorrupción había advertido que aquellos objetos que un presidente recibe por su condición de tal deben quedar en el Estado cuando termina su mandato.

Sin embargo, el criterio de Bonadio es que "los bastones son de los presidentes" y que es "de estilo" que los donen, pero no están obligados a hacerlo.

En cuanto al resto de lo secuestrado –también se llevaron medallas, sables y otros objetos históricos, entre ellos una carta presuntamente escrita por San Martín–, el juzgado planea analizar caso por caso y preguntarle incluso a Cristina cómo obtuvo cada ítem. Si las compró legítimamente, por ejemplo, en una casa de subastas son suyas.