Tras sumarse a Cambiemos, Ocaña pidió apartar a Arribas

La legisladora porteña Graciela Ocaña (Confianza Pública) y flamante incorporación de la alianza Cambiemos –que suena como posible candidata a diputada nacional de Cambiemos por la provincia de Buenos Aires– afirmó este viernes que el titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, debe "explicar a la Justicia, a la sociedad y también al Gobierno" su situación respecto de las supuestas transferencias de la empresa Odebrecht a su favor, según declaró ante la justicia argentina el cambista brasileño Leonardo Meirelles.

"Arribas tiene que explicar a la Justicia, a la sociedad y también al Gobierno si recibió transferencias de dinero, algo que no es tan complejo, porque con sólo mostrar los extractos bancarios se sabe si está o no el dinero", evaluó Ocaña, quien meses atrás presentó una denuncia contra el jefe de los espías cuando se difundió la existencia de presuntas transferencias a su favor desde la firma brasileña.

En particular, la ex ministra de Salud durante el gobierno kirchnerista dijo que la "situación" del titular de la AFI debe ser "aclarada" teniendo en cuenta la "lógica que ha tenido este Gobierno de apartar a los funcionarios sospechados" de eventuales delitos.

Consultada sobre si Arribas debería ser apartado, respondió: "A mí me parece que sí". Y agregó: "Más allá de eso, creo que la situación de Arribas tiene que ser aclarada. Este Gobierno tuvo una lógica en el sentido de apartar a los funcionarios (sospechados) hasta que aclaren su situación ante la Justicia y creo que también podría corresponderle a Arribas", manifestó.

Ocaña había presentado una denuncia a fines del año pasado ante el juez federal Marcelo De Giorgi por el pago de sobornos de Odebrecht, cuyos directivos admitieron pagos por u$s 35 millones en coimas a funcionarios del gobierno de Cristina de Kirchner entre 2007 y 2014.

Luego, presentó una ampliación de su denuncia a partir de la información publicada en el diario La Nación que involucraba a Arribas. "Los que votamos a Cambiemos, queríamos un cambio y este es uno de los cambios que queremos", afirmó Ocaña en aquella ocasión, en las que dijo que el funcionario involucrado "tiene que dar una explicación y presentar la documentación que corresponde".

El jefe de los espías fue sobreseido a fines de marzo pasado por el juez federal Rodolfo Canicoba Corral. El magistrado emitió un fallo de 17 páginas con el que hizo lugar a un recurso de "falta de acción" planteado por la defensa del jefe de los espías, y dispuso así el sobreseimiento del funcionario acusado de haber intermediado en el pago de coimas en la Argentina.

Este jueves Leonardo Meirelles, uno de los arrepentidos en la causa Lava Jato, aseguró ante la justicia argentina que la constructora brasileña Odebrecht pagó sobornos en el país y dijo que realizó 10 transferencias por u$s 850.000 a Arribas. El testimonio de Meirelles se produce días después de que la firma brasileña se presentara ante la justicia federal nacional para ofrecer "un acuerdo de colaboración" en relación a las causas en las que se investigan presuntos pagos ilegales relacionados con la obra pública en el país.

Los abogados de Odebrecht realizaron el ofrecimiento dos días antes de que los intermediarios brasileños Meirelles y Alberto Youssef, condenados por pagar sobornos, dieran testimonio ante la justicia argentina por videoconferencia.

Meirelles declaró, al igual que Yousseff, ante el fiscal federal Federico Delgado y ante el titular de la titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez.

La declaración se produjo en el marco de un expediente en el que se investiga la construcción de la planta potabilizadora de Aysa "Paraná de Las Palmas", que costó más de $ 2.000 millones y se financió con un crédito de un banco brasileño. Meirelles insistió que hizo a Arribas 10 transferencias por u$s 850.000 y no cinco como se dijo desde un principio y que toda la plata era para el pago de coimas, según reconstruyeron fuentes judiciales. Cuando le preguntaron por los ex funcionarios Julio De Vido, Manuel Vázquez y José López dijo que los nombres no le sonaban, agregaron las fuentes.

Por otra parte, la ex titular del PAMI celebró la invitación presidencial a "formar parte de Cambiemos" con vistas a las elecciones legislativas de octubre aunque aclaró que en el diálogo que mantuvo con Mauricio Macri "no se habló de candidaturas ni de distritos".

Ámbito Financiero reveló que Ocaña suena como posible candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, aunque el Gobierno plasma una jugada doble: lo deja a Martín Lousteau sin acompañante de buena recepción en el electorado porteño y deja a su candidata Elisa Carrió con una rival menos.