Trasante, el pastor con dos hijos asesinados, será candidato a concejal

Eduardo Trasante, el pastor evangelista y padre de dos hijos asesinados en Rosario, uno de ellos en el emblemático triple crimen de Villa Moreno, será el primer candidato a concejal de Ciudad Futura.

El religioso, que venía militando en ese espacio político y participó de la campaña en 2015 que le permitió a esa fuerza ubicar a tres ediles en el Palacio Vasallo, aceptó el desafío y fue presentado este sábado a la tarde.

En el acto realizado en la sala de Luz y Fuerza, también se oficializó que lo acompañarán en la lista la abogada especializada en derechos humanos, Jesica Pellegrini, y el psicólogo Franco Ingrassia.

Trasante irrumpió en la vida pública rosarina como una de las voces firmes de los familiares del triple crimen que reclamó (y sigue reclamando) justicia. En ese hecho de enero de 2012 perdió a Jeremías. Dos años después, en febrero de 2014, Jairo, otro de sus hijos, falleció al quedar en medio de una balacera a la salida de un boliche. Pese a eso, nunca tuvo un discurso violento y siempre pidió “recuperar la paz que la ciudad ha perdido”.

'Soy un hombre de principios, que no está en venta, que trabaja, que no miente, que no roba'. @edutrasante #TrasanteEnCiudadFutura pic.twitter.com/iBySW6TLHm

— CIUDAD FUTURA (@CiudadFuturaOK) 6 de mayo de 2017