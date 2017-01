Tratamiento por infertilidad: Una hormona con "afrodisíaca" muestra su utilidad

Como concluye Alexander Comninos, co-autor de la investigación, "nuestro trabajo muestra que la kisspeptina no solo potencia la actividad cerebral asociada al sexo y al romanticismo, sino que también alivia los estados anímicos negativos. Un resultado que sugiere la interesante posibilidad de que la kisspeptina pueda tener utilidad en el tratamiento tanto de los trastornos psicosexuales como de la depresión, graves problemas de salud que en muchas ocasiones cursan de manera conjunta".

Como explica Waljit Dhillo, director de esta investigación publicada en la revista "Journal of Clinical Investigation", "a mayoría de los estudios y los tratamientos para la infertilidad desarrollados hasta el momento se han centrado en los factores biológicos que dificultan que una pareja pueda concebir de forma natural. No hay duda de que estos factores representan una parte fundamental de la reproducción, pero el papel que el cerebro y el procesamiento emocional juegan en este proceso es también muy importante y únicamente parcialmente conocido".

