Tremendo choque de camiones en el acceso a la autopista a Córdoba

Un tremendo choque de camiones se registró este martes, pasado el mediodía, en el acceso a la autopista a Córdoba. El tránsito estaba cortado mano a Rosario pero no había heridos.

Uno de lo vehículos de carga tomó el viaducto Che Guevara a velocidad y, según su chofer, se quedó sin frenos, por lo que impactó contra otro que esperaba el semáforo para ingresar a la ciudad por avenida Pellegrini. El primero quedó incrustado en el acoplado del segundo.

"Me quedé sin frenos, no había manera de pararlo. Para no agarrar los autos, preferí chocar a mi compañero", señaló el responsable del siniestro al periodista Gustavo Poles, desde el móvil de Radio 2.

El impacto provocó el derrame de gran cantidad de cereal –una montaña de granos de maíz– sobre la calzada. Algunos automovilistas que quedaron embotellados por el siniestro cruzaban al carril opuesto para buscar otra vía de acceso a Rosario.

#Ahora

⚠️Colisión entre dos camiones en el viaducto de Pellegrini y Provincias Unidas. Evitar circular por la zona ⚠️ pic.twitter.com/kFp8W5d6PG — Pablo Soria (@soria_pablo) 13 de marzo de 2018

Ambos camiones tenían como destino la playa de estacionamiento de Pérez –previa a la descarga portuaria– pero pretendían llegar vía Rosario para evitar el congestionamiento de tránsito pesado sobre avenida Circunvalación.