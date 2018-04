Tres herramientas para aprender a hacer apps para móviles

Para hacer ejercicio, organizar horarios, programar momentos de estudio, entretenerse, ver videos, tomar mejores fotografías, estudiar y más... Las aplicaciones móviles se usan para prácticamente todo.

Lo mejor de estas apps es que, en muchas ocasiones, pueden conseguirse de forma gratuita y con diferentes alternativas para elegir. Por lo que no solo hacen que la realización de determinadas tareas cotidianas sea más sencilla, sino que permiten numerosas posibilidades de acción.

Para los usuarios, descargar una app en su móvil puede ser sencillo, así como también el hecho de crearla.

Al inicio puede pensarse que para lograr crear una aplicación eficiente, funcional y atractiva es necesario poseer conocimientos de Programación. Pero lo cierto es que estos solo son extremadamente necesarios cuando se desea lograr una creación de nivel profesional, pero no siempre.

Existen decenas de herramientas online que facilitan y permiten la creación de apps móviles y ponen el mundo de las aplicaciones a manos de todo tipo de usuarios. Para emplearlas no se requieren conocimientos previos, sino un manejo básico del ordenador y acceso a internet.

¿Te gustaría crear tu propia app? ¿Querés hacer algo que hasta el momento no te ofrece ninguna aplicación de las ya existentes? Estas son las 3 herramientas para hacer apps móviles que podrás usar sin necesidad de saber programar:

1) AppsGeyser

La propuesta de este sitio se centra en que es posible crear y comenzar a usar una app o juego para Android en tan solo 2 minutos, sin necesidad de saber sobre codificación. Para ello, AppsGeyser se vale de una amplia gama de plantillas que se pueden seleccionar y luego personalizar.

El proceso de creación es sencillo. Primero se debe realizar el registro en el sitio, luego elegir el tipo de app que se pretende crear entre una serie de categorías, y luego elegir una plantilla con la que comenzar. A partir de allí todo depende de la imaginación del usuario para personalizar la plantilla.

2) Yapp

Huffington Post y The New York times son algunos de los grandes medios que han utilizado esta app. Aunque en realidad, no está dedicada a la prensa sino a todo tipo de negocios.

Contiene una amplia variedad de plantillas, pero lo más interesante es que a estas pueden añadírseles módulos con diferentes objetivos. Además, por un precio bastante aceptable se puede acceder a la función premium que permite el acceso a más funcionalidades y diseños.

3) Tu-app

Esta herramienta surge de la mano de una startup española sumamente intuitiva, con la que se pueden diseñar varios tipos de apps. Su interfaz es clara y sencilla, por lo que un inexperto puede entenderla en solo segundos.

A diferencia de AppsGeyser, esta herramienta permite la creación de apps para Android y también para IOS.

Fuente: Universia Argentina