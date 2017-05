Tres líneas de colectivo cambiaron sus recorridos

De este modo, de su recorrido por Montevideo, la línea 125 ya no utilizará calle Mitre, sino que dobla en Corrientes, hasta llegar a Santa Fe y de allí a su circulación habitual.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo