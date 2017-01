Tribunales: piden una inspección a todo el edificio

Lo que colapsó este jueves fue el cielo raso de un pasillo del segundo piso, donde funcionan los juzgados laborales. No se contaron heridos pero las imágenes de los escombros son impresionantes y encendieron la alerta al interior el gremio que exigió un chequeo general de todo el edificio antes de fin de mes.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo