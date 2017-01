Trump apurará el muro con México y revisará la relación con Cuba

Tillerson subrayó que Estados Unidos "no puede ignorar la ley" y debe ajustarse a lo establecido en medidas como la Ley Helms-Burton, que codificó el embargo en 1996 y estipula que las restricciones económicas deben mantenerse en vigor hasta que Cuba cumpla ciertas condiciones, entre ellas que la familia Castro abandone el poder.

Preguntado por el senador republicano Marco Rubio por si, en el caso de que el Congreso estadounidense apruebe el levantamiento del embargo a Cuba y "no ha habido cambios democráticos en la isla", Tillerson aconsejaría a Trump que vetase esa ley, el nominado a secretario de Estado respondió: "Sí, lo haría".

México ya ha reiterado en numerosas ocasiones que no está dispuesto a pagar por ese muro.

"No deberíamos haber permitido que pasara", insistió.

Trump no detalló de qué forma México va a "reembolsar" a Estados Unidos por los gastos que ocasione la construcción de ese muro.

Aseguró que las autoridades mexicanas "no tienen la culpa de lo que está ocurriendo" con la migración ilegal, agregó Trump en una rueda de prensa en Nueva York.

Durante su primera conferencia de prensa como presidente electo, Trump manifestó este miércoles: "No quiero esperar año y medio para hacer un acuerdo con México".

