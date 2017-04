Trump recibió a Macri: “Vamos a ser más amigos que nunca antes”

En su última actividad en Washington, Macri se entrevistará con CEOs y altos ejecutivos de empresas en el Hotel Four Seasons, y más tarde se presentará ante la Cámara de Comercio de Estados Unidos, donde pronunciará unas palabras, previo a ser presentado por el vicepresidente del organismo, Myron Brillant.

Luego, en el Office of the Speaker (oficina del presidente de la Cámara Baja), otro encuentro con los miembros de la Cámara de Representantes Paul Ryan (Wisconsin) Kevin McCarthy (California), Nancy Pelosi (California), líder por la minoría; Steny Hoyer (Maryland), y Ed Royce (California), titular de la Comisión de Relaciones Exteriores.

Finalizado el encuentro en la Casa Blanca, el presidente Macri se disponía a mantener una reunión con miembros del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) en la sede de ese think tank, de la que participarán el titular del CSIS, John Hamer; del Inter-American Dialogue, Michael Shifter, y de Brooking Institutions, Strobe Talbott, junto a el politólogo y ex consejero de Seguridad Nacional Zbigniew Brzezinski.

Trump dijo que Macri es “es una gran persona, un gran líder, un gran amigo al que no veía hace 25 años”. Y agregó: “Vamos a ser amigos, más que nunca antes”.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo