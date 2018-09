Tucumán: se cayeron 12 puentes en los últimos 3 años

En los últimos tres años en la provincia de Tucumán se cayeron 12 puentes. Este jueves se desplomó uno en San Miguel de Tucumán, cuando un camión intentaba cruzarlo. Fue inaugurado en agosto de 2015 durante el mandato de José Alperovich, junto a otro puente mellizo, situado a 200 metros de distancia.

Según informó el diario La Nación, la debacle de los puentes construidos o reparados comenzó en marzo de 2015 tras una semana de intensas lluvias, que dañaron a 10 puentes de la zona sur de la provincia y dejaron incomunicadas a siete localidades.

Al mes siguiente se cayó otro que cruzaba el río San Ignacio y enlazaba las ciudades de Los Pizarros con La Cocha, también por las crecidas.

Algunos de los puentes inaugurados por Alperovich contaron con las participaciones del ex secretario de Obras Públicas José López, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y hasta el ex ministro de Planificación Julio De Vido a través de videoconferencias.

La sucesión de derrumbes de los puentes llamó la atención de la Justicia, que abrió una investigación para analizar la obra pública en Tucumán. El financiamiento fue hecho por Vialidad Provincial y se llevó a cabo por empresas locales.

Este jueves se desplomó la pasarela en la región sur tucumana, cuando un camión cargado con áridos lo cruzaba. El conductor sufrió heridas leves. Según las pericias preliminares realizadas por técnicos de la Dirección Provincial de la Vialidad y la Secretaría de Obras Públicas de la Provincia, el puente colapsado no tenía daños en sus vigas ni en la loza. Creen que el desplome se produjo porque los tensores de la estructura cedieron por el peso del rodado.