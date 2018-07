UNR pionera: facultad de Ciencia Política incorpora lectores electrónicos

El viernes 27 de julio a las 10, en el salón 304, se presentará el programa #LaFacuDigital, un proyecto de la Facultad de Ciencia Política y RRII de la UNR en alianza con Noblex Argentina, a través del cual la casa de estudios incorporará lectores electrónicos para fomentar el acceso digital al material de estudio. Estarán presentes el decano de la Facultad, Lic. Franco Bartolacci y la Gerenta Comercial de Noblex, Laura Knobel.

En la primera etapa de #LaFacuDigital, se buscará reemplazar los soportes de lectura de los estudiantes y docentes (actualmente en papel), con la promoción y adquisición de lectores electrónicos, como herramientas de estudio, de consulta, colaboración e integración de los contenidos curriculares. La facultad becará a estudiantes regulares de las cinco carreras otorgándoles su primer lector electrónico. Además, la alianza con Noblex Argentina permitirá que toda la comunidad de esta institución acceda a estos dispositivos a un bajo costo.

Esta acción permitirá por un lado economizar los gastos que los jóvenes tienen en el material de estudio durante toda su carrera, invirtiendo en un soporte digital que podrán utilizar para cualquier documento de texto que elijan (no sólo académico). Y por otro lado, disminuirá el impacto negativo del papel en el medioambiente.

Beneficios de los lectores electrónicos

- Movilidad: La mayor parte del consumo en pantallas se da a través de los dispositivos móviles. Los lectores electrónicos posibilitan que el usuario lea mientras se desplaza: en un transporte, en tiempos de espera, etc. Este dispositivo es liviano (pesa 190 gramos), de tamaño cómodo con una pantalla de 6 pulgadas.

- Calidad de lectura: Leer en un lector electrónico no es lo mismo que leer en otra pantalla. Los e-readers usan tinta electrónica, que simulan la interfaz del libro impreso, no fatigan la vista del usuario porque la luz es proyectada hacia la pantalla y no hacia los ojos. No produce reflejo si se lee con luz natural. Leer en pantallas con la Tecnología del “papel electrónico” es tan cómodo como leer papel.

- Cantidad: Estos dispositivos permiten cargar varios documentos de texto que el usuario puede leer en cualquier lugar. Muchos de nuestros estudiantes vienen de otras ciudades o pueblos, cuando viajan podrán cargar en este sólo dispositivo todo el material para poder estudiar.

- Interacción con el dispositivo: La pantalla touch permite que el usuario tenga una mejor experiencia de lectura. Apto para subrayar, hacer marcaciones, tomar notas sobre el texto, agrandar o achicar la letra, compartir citas en redes sociales, etc.

- Inclusión: Estos dispositivos permiten que el usuario descargue y consuma audio-textos, es decir que son útiles para personas no-videntes.

Formatos: Compatibles con los principales formatos de textos, audio y gráficos.

Alianza estratégica

Las alianzas entre instituciones generan siempre nuevos impulsos dentro de las organizaciones y opciones más ricas para mejorar la calidad de los servicios.

El proyecto #LaFacuDigital se desarrolla a partir de un acuerdo institucional con el Noblex Argentina, empresa de capitales argentinos y única proveedora de lectores electrónicos de marca nacional. Noblex es líder en nuestro país en la fabricación, comercialización y distribución de electrónica de consumo.