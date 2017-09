Un argentino y una colombiana se casaron por videollamada; la historia terminó mal

Un hombre de la ciudad de Cipolletti, en la provincia de Río Negro, vivió una verdadera pesadilla con una mujer a la que conoció por internet y hasta "se casó" por videollamada.

La víctima, un contador de 65 años, contó que durante un año habló con una mujer colombiana de 52 por whatsapp hasta que decidieron casarse a través de una videollamada.

La historia que parecía perfecta terminó siendo una pesadilla para el rionegrino cuando emprendieron la tan ansiada luna de miel a la ciudad de Bogotá, en Colombia.

"Cuando recién llegue a Bogotá había un mundo de gente esperándome, dada la repercusión del matrimonio. Después recorrimos varias ciudades de Colombia, pasamos 25 días maravillosos, que nunca me hicieron sospechar lo que me haría", indicó Abel a el diario ADN de Río Negro.

"Es realmente muy lamentable y triste lo que me sucedió. Me estafó aproximadamente en cuatro mil dólares y, sumando pasajes y estadías, me habré gastado en total unos 150 mil pesos", evaluó.

La víctima dijo que la mujer "reconoció haberme sacado ese dinero, pero por el momento estoy haciendo los trámites pertinentes con abogados de aquí y consultando abogados colombianos. Estoy dando todos sus datos para que de alguna forma la identifiquen y esta noticia recorra todo el país y en lo posible repercuta en Colombia y ojalá no le pase esta situación a nadie más", concluyó.