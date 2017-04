Un chico de 5 años murió tras quedar atrapado en restaurante giratorio

El piso está diseñado para detenerse automáticamente ante cualquier inconveniente y en esta ocasión así lo hizo, pero el menor quedó atrapado en un espacio reducido y no supo que hacer, expresó Warren y detallo: “El niño sufrió serias heridas en la cabeza y fue trasladado a un hospital, donde falleció”.

