Un chico fue baleado en la cabeza en medio de una pelea familiar

El padre, que también sufrió una herida, señaló al periodista Daniel Amoroso (Cada Día, El Tres) que su ex pareja "pasaba una vez por mes" a balearle el frente de su casa o a arrojarle piedras. "Hice cuatro denuncias, fui a la comisaría 20ª. Una vez lo hicieron desde un Corsa gris, otra en un Bora y otra en un Renault 18. Lo de ayer fue planeado por ella", expresó.

Fuentes policiales informaron que minutos después de la medianoche, un chico de 14 años llamado Emanuel llegó al hospital Roque Sáenz Peña con su papá, quien relató ante personal del comando radioeléctrico, que Natalia, su ex mujer y mamá de su hijo, se presentó en su casa, ubicada en Paraguay al 6400, junto con su actual pareja a bordo de una moto. Según su relato, se produjo una pelea entre él y la mujer y el acompañante de ella intervino detonando un arma de fuego.

