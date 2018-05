Un club santafesino pide ayuda urgente para no ser rematado

Un club santafesino pide una "ayuda urgente" luego de perder un juicio laboral por 352 mil pesos, que de no ser pagado a la brevedad le significará un embargo y un posterior remate.

Se trata del Club Recreativo Juventud Unida (Carju) de la localidad de Barrancas, ubicada 75 kilómetros al norte de Rosario en las cercanías de la ruta 11.

Su presidenta, Celeste Porta, expuso la cruda realidad en su perfil de Facebook: "Desde mi carácter de presidente actual, necesito que me ayuden a que esto no suceda... por favor, ayudenme A difundirlo!! Capaz algún gobernante nos escuche y nos pueda ayudar!!"

Según detalló el sitio InfoMás, el conflicto se inició cuando un grupo de personas le dio el poder a un hombre para trabajar en la cancha de tenis. Él se encargaba de mantenerla, alquilarla, y todos los ingresos quedaban en su poder.

Luego, con el cambio de autoridades, se empezó a indagar sobre la situación ya que no había ningún contrato de por medio. Desde la comisión intentaron darle un orden a la situación pero el hombre se negó, se enojó y se retiró del club llevando todo lo que había en el lugar y envió una carta documento, según la versión del club.

“En su momento no hubo arreglo y se inició el juicio. En el 2016 nos avisaron que el juicio se había perdido cuando estaba Eduardo Correa como presidente, nos avisaron que la sentencia estaba a favor del señor Bovaglio pero no se sabía lo que había que pagar. Hace un mes aproximadamente la abogada nos informó que eran 352 mil pesos pero que ella iba a pedir la impugnación. El lunes salió la planilla firme y el martes nos llegó una carta que teníamos 10 días para pagar. No hay tiempo y hay que pagarlo”, aseguró la presidenta.

Por último, hizo mención a los deportistas que alberga la entidad los cuales sufrirían las consecuencias: “En lo que más pienso es en los chicos, porque no se trata sólo de un pedazo de campo, es parte de nuestro club, donde están los chicos todos los días y eso algo inigualable”.