Un concejal filmó a delincuentes robando en la autopista a Buenos Aires

Y agregó: "La escena fue dantesca: los autos estaban todos rotos, la policía llegó de contramano y de atrás me gritaban: «Rajá flaco, que te afanan»".

El concejal peronista detalló que “lo encañonan a la persona que estaba delante nuestro y le producen un robo de tipo piraña”. Y denunció que “hay una especie de corredor en el que pueden escapar sin problemas, creo que no es difícil garantizar seguridad en ese sector en el que siempre hay denuncias de robos”.

El edil justicialista de Rosario, Diego Giuliano, transitaba con su auto particular por la autopista este fin de semana cuando observó un movimiento extraño delante suyo.

