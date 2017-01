Un hombre murió tras ser baleado en zona oeste

Fuentes policiales informaron que esta madrugada, Nelson J. de 43 años, falleció en el Heca. Había ingresado a las 23.30, trasladado en un auto particular desde Gutemberg y Rueda.

