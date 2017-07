Un joven rosarino, medalla de bronce en las olimpíadas de física

El joven indicó que "fue algo impagable", y que "si algo te gusta va a ser sencillo, no hay que tener miedo". Durante diez días estuvo alojado en una universidad asiática y rindió pruebas relacionadas a experiencias de tsunamis, terremotos, e inflación cósmica.

