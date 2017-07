Un niño pescó una cartera robada hace 25 años y la devolvió

Cuando el chico sacó del agua el enorme bulto no tardó en darse cuenta que se trataba de un antiguo bolso. Junto a su familia decidieron revisar que había adentro y se llevaron una sorpresa, porque permanecían intactos todos los elementos de su interior: documentos, tarjetas de crédito, pintura de labios, un peine y hasta fotografías.

Brodie Brooks, un niño de 11 años, fue a pescar al lago Hartwell, en Carolina del Sur (Estados Unidos) pero no sacó ningún gran pez, sino una cartera robada hace 25 años.

