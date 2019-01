Un nuevo video muestra con feroz crudeza cómo atropellaron a la ciclista

Un nuevo video muestra con toda crudeza la pesadilla que vivió Marianela Ojeda, una joven de 24 años oriunda de Santa Cruz, el 1º de enero, cuando fue arrollada en su bicicleta por un auto Toyota Etios blanco, con el techo negro, en Sarmiento al 3000.

En las imágenes se ve cómo ella transita por toda tranquilidad por la calle desierta y el coche la embiste de atrás, la hace volar por los aires, y cae sobre otro auto que estaba estacionado. Eran alrededor de las 8.10 de la mañana.

Marianela sufrió fracturas en dos costillas y fisuras en cinco vértebras. Debe quedarse en reposo un mes. Ahora, alojada en casa de amigos rosarinos, pide al conductor del Toyota, que ni siquiera paró para ver qué había pasado, que se presente, que asuma su "error".

El nuevo video, como el anterior, lo consiguió la madre de Marianela, que tuvo que convertirse en investigadora. Por la feria judicial, no hay aún filmaciones oficiales.

Al ver el nuevo video, la propia Marianela dijo a El Tres que se va "enterando de a poco" de lo que le pasó, pues ella se despertó ya en el hospital sin saber qué había pasado.

"El nuevo video me da mucha impresión. Me da mucha impresión que alguien pudo irse así. Quiero pensar que esa persona no me vio, que se equivocó", sostuvo.

Sobre las dificultades que encontró en Tribunales, se quejó: "Es muy raro cómo funciona la Justicia. Si te pasa algo en enero...".