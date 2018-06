Un paro general con impacto en Rosario

El paro general lanzado por la Confederación General del Trabajo (CGT) en todo el país se hizo fuerte en Rosario. Las calles escasamente pobladas de la mañana eran una muestra de la adhesión a la tercera huelga nacional por 24 horas contra el gobierno de Mauricio Macri. En este marco, no hay clases en escuelas públicas, recolección de residuos, colectivos, bancos ni atención en organismos públicos.

Los primeros que realizaron piquetes, en el centro, fueron los integrantes del Sindicato de Empleados de Comercio, que buscaron asegurar el paro sobre todo en las grandes tiendas, como

Falabella.

En tanto, los peones de taxis no trabajan y es opcional en el caso de los titulares, ya que al no haber actividad en las estaciones de servicios no pueden cargar combustible. Tampoco hay vuelos, ya que los Sindicatos Aeronáuticos Unidos anunciaron su adhesión. Otros gremios rosarinos que paran por 24 horas y movilizan serán Sadop –aunque se espera que en algunas escuelas privadas haya actividad–, Luz y Fuerza, Correo, Sitratel, Atsa Rosario y Bancarios.

En tanto, numerosos sindicatos optaron por una adhesión al paro pero sin movilización. Y sólo aportarán servicios en guardias mínimas UPCN provincial (“fundamentalmente en el área salud", señalaron), los Municipales de Rosario (en salud, central de operaciones de emergencia y defensa civil) y Atsa Rosario (personal no médico, en sanatorios y clínicas privadas).