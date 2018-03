Un rosarino se recibió de arquitecto a los 83 años: "Siento una gran satisfacción"

Nunca es tarde para luchar por un sueño y cumplir un objetivo. Con ese lema, un rosarino de 83 años se recibió de arquitecto en la UNR y, aún emocionado, contó su historia en Radio 2.

Roberto Ciccioli decidió cursar estos últimos tres años y medio las cinco materias que le quedaban para recibirse y luego las rindió, obteniendo el título que tanto añoró cuando comenzó los estudios en su juventud.

En contacto con el programa Pegando la vuelta, Roberto hizo un repaso de lo que fue este último tiempo y dejó un claro mensaje para quienes se han jubilado y se sienten "archivados", como el mismo dijo: "Uno cuando se jubila hay veces que no sabe qué hacer, y hay que encontrar la forma de vivir mejor intelectual y mentalmente. Ahí es cuando tenés que decidirte, continuar e ir por ese sueño. Hay algo que es importantísimo y es tener la fuerza para hacerlo".

El hombre que está casado hace 52 años y tiene cuatro nietos destacó el apoyo de su familia pero principalmente reconoció a la facultad: "Me tuvieron confianza, ahora y cuando me dieron una beca cuando era joven para estudiar. Son una bendición del cielo, nunca me regalaron nada y siempre me explicaron todo".

"Los compañeros eran todos nietos míos", bromeó al contar cómo fueron estos años de cursado junto a jóvenes, con quienes realizó trabajos en grupo e indicó que siempre fue bien recibido y respetado.

Su familia compartió el momento inolvidable en las redes sociales: "Papá te recibiste de arquitecto a los 83 años sos un ejemplo de vida , te quiero viejo vamos x mas!!!!!", escribió su hijo junto a la foto del momento de la recibida en la UNR.