Un taxista borracho le ofreció una coima a un inspector delante de los medios

Finalmente, el taxi, un Fiat Siena, fue llevado al corralón y la caucionaron la chapa, mientras se determina si estaba o no en turno y los vecinos se quejaban de que siempre hay problemas por el consumo de alcohol en ese minimarket.

El olor a alcohol se le sentía a metros de distancia. Pero él argumentaba que no tenía sentido que le hicieran la alcoholemia, pues no estaba manejando.

Fue entonces cuando se produjo la situación más grotesca: “¿Querés plata? ¿Cuánto querés? Me parece que vos querés plata”, le dijo a un inspector.

El taxista no estaba manejando sino bebiendo en un minimarket. El auto estaba mal estacionado –en la esquina sobre línea amarilla y tapando la entrada de una cochera–. Por eso, los inspectores lo fueron a buscar y le notificaron la infracción.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo