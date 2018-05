Un tratamiento contra disfunción eréctil agrandaría el tamaño del pene

Un nuevo tratamiento para la disfunción eréctil podría tener resultados extraordinarios ya que no sólo solucionaría este problema, sino que también haría crecer el tamaño del pene.

Esta nueva terapia, que todavía está en fase experimental, consiste en inyectar células madre en la base del pene. Inicialmente se desarrolló para pacientes a los que debieron extirparles las glándulas prostáticas a causa del cáncer, un procedimiento cuyos efectos secundarios causan impotencia y el encogimiento del pene por la contracción de nervios y vasos sanguíneos.

El equipo de investigadores del Danish Center for Regenerative Medicine asegura que la intervención ha sido exitosa en ocho pacientes, y que alcanza con tan sólo una inyección para mantenerlos libres de problemas durante un año.

Ahora están esperando los resultados relativos a otros doce pacientes, que serán anunciados oficialmente en julio, durante la celebración del congreso anual de la European Society of Human Reproduction and Embryology, según publicó The Times.

Cabe aclarar que una vez que los resultados sean contrastados, aún quedarían por delante varios años de ensayos y pruebas antes de que dicha terapia sea oficialmente aceptada. Pero los desarrolladores son optimistas y creen estar ante el tratamiento definitivo contra la disfunción eréctil.