Un tratamiento contra el cáncer también sirvió para combatir las canas

Un novedoso tratamiento contra el cáncer provocó como efecto secundario que los pacientes dejaran atrás las canas y recuperaran el color original de su cabello. Se trata nuevos fármacos usados en la inmunoterapia, y que le permitieron curarse por completo al ex presidente norteamericano Jimmy Carter.

El tratamiento experimental (que utilizó los fármacos Keytruda, Opdivo y Tecentriq) se realizó sobre 52 pacientes con cáncer de pulmón, y en 14 ellos se recuperó el color de cabello que tenían de jóvenes. “Fue un efecto secundario totalmente inesperado”, señaló Noelia Rivera, dermatóloga de la Universidad Autónoma de Barcelona y coautora del estudio, a BBC Mundo.

Del resto, en algunos no se pudieron constatar cambios porque no tenían canas en el momento del tratamiento, y en otros que sí eran canosos, no se registraron variaciones. Lo que se cree que quiere decir el cambio de color de cabello es que el tratamiento está funcionando. De hecho, salvo uno de estos 14 pacientes, respondieron bien a los fármacos.

De cualquier modo, la especialista señaló que estas drogas no pueden usarse únicamente con fines estéticos sobre personas sanas. “El medicamento bloquea el mecanismo por el cual el cuerpo se defiende de las enfermedades autoinmunes, y si lo quitamos puede inducirlas”, aseguró Rivera.

Por caso, podría provocar padecimientos en el sistema endocrino, alterar la tiroides, las glándulas suprarrenales, el hígado, entre otros órganos. Sin embargo consideró que el descubrimiento podría ser la punta del ovillo para desarrollar un fármaco seguro que revierta las canas.