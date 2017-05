Un vestido y una polémica: ¿qué se puso la ministra de Israel?

Las declaraciones no fueron bien recibidas, porque mientras Israel clama la soberanía de la Jerusalén, gran parte de la comunidad internacional, así como los palestinos, alegan que esa ciudad está bajo ocupación israelí.

La representante política de la extrema derecha vistió un modelo que en su base llevaba impreso un paisaje urbano de Jerusalén. Según indica The Guardian la decisión de la funcionaria de incluir esas estampas en su falda fue porque “este año celebramos los 50 años de la liberación y reunificación de Jerusalén. Estoy orgullosa de celebrar esta histórica fecha mediante el arte y la moda. Me hace muy feliz que este trabajo del diseñador israelí Aviad Herman sea tan conmovedor y honre al hermoso estatus de nuestra capital eterna, Jerusalén”, expresó Regev.

La ministra de Cultura israelí, Miri Regev, acudió a la ceremonia inaugural de Cannes y sobre la alfombra roja posó con vestido que desató la polémica. El diseño que tenía puesto la mujer lleva horas de un encendido debate en la redes sociales, donde no solo es centro de críticas sino también de todo tipo de bromas.

