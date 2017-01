Un viaje: colectivos no dan abasto para llevar y traer gente del río

La edila también enfatizó que “esta demora en los servicios del Transporte Urbano de Pasajeros (TUP) que circulan por la costa afecta, no sólo a las personas que están en plan de recreación, sino que complica a quienes trabajan en los bares, clubes y comercios de la zona, corriendo el riesgo de llegar tarde a sus lugares de trabajo por razones ajenas a su dominio”.

Según indicó la concejala, los usuarios quedan "varados" y deben optar por otras alternativas más costosas, tales como los viajes en taxi, algo que no está al alcance de todos los ciudadanos. El resultado es que algunos de ellos, al no contar con el dinero necesario para abonar dicho traslado, deben abandonar sus planes de ir hacia la costa y regresar a sus casas.

Aunque el paisaje se repite también todo a lo largo de bulevar Rondeau durante los fines de semana, el equipo de la edila del Bloque Partido Progreso Social se concentró en revelar durante los últimos fines de semana, lo que sucede en los recorridos que hacen la Línea de la Costa y la 153 roja y negra. “Llegaron a contabilizar hasta 6 servicios consecutivos que no frenaban en las paradas en la franja que va desde las 11 a las 15 y hasta 12 en la franja que comprende entre las 18 y las 22. Esta situación se agrava al mediodía, cuando la temperatura es más elevada, ya que muchos concurren a los balnearios en familia, con niños pequeños y adultos mayores viéndose expuestos a sufrir golpes de calor, hecho que complica aún mas el padecimiento de los usuarios”, destacó la concejala.

