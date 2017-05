Un video para identificar al asesino del almacenero de barrio Cristalería

Según el testimonio de vecinos, Edgardo Picatti no se resistió a un robo y desde hace tiempo trabajaba a puerta cerrada, justamente por la inseguridad del barrio. El crimen generó dolor e indignación en barrio Cristalería.

Picatti fue asesinado de un disparo en la cabeza en su granja de barrio Cristalería. El hecho ocurrió el sábado 6 de mayo cerca de las 21 cuando la víctima atendía el almacén junto a su esposa y el sujeto hasta ahora no identificado llegó al local manifestando que quería comprar mercadería.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo