Una app para que no videntes reconozcan los billetes y tarjetas

Como trabajo final para recibirse de Ingeniera en Sistemas de Computación, una alumna de la UNS, Lucila Lang desarrolló una aplicación móvil que permite reconocer los billetes argentinos y diferentes tipos de tarjeta, tales como SUBE y tarjetas de crédito, según publicó argentinainvestiga.



"What's in my Wallet" es el nombre de esta creación, que utiliza la cámara del celular y el procesamiento de imágenes para reconocer los billetes que se filman. Mediante notificaciones sonoras, la aplicación le indica al usuario qué valor tiene el billete que se está observando. También puede reconocer diferentes tipos de tarjetas, como la SUBE, tarjetas de crédito y débito. La aplicación se puede descargar en forma libre y gratuita del Play Store de Android. En el sitio https://sites.google.com/view/whatsinmywallet se puede encontrar más información.



El desarrollo tiene guía oral durante todo el proceso, que indica, incluso, si el billete está de frente o de reverso. También posee una función para activar el flash del dispositivo en casos de utilizarse ambientes con poca luz. El reconocimiento es en tiempo real, sin tener que esperar y no requiere conexión a Internet.