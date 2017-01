Ex combatientes no descartan marchar por la inmovilidad del 2 de abril

Ayer, el ministro de Gobierno, Pablo Farías, sostuvo que los veteranos exigirán al gobierno nacional que se deje sin efecto la disposición de Macri. Desde el Centro de ex Soldados Combatientes de Rosario confirmaron la iniciativa pero aclararon que forma parte de una serie de reclamos.

En diálogo con Radiópolis (Radio 2), Rubén Rada, presidente de la Confederación Nacional de Combatientes de Malvinas, consideró sobre modificación: “Ahora se suma esto”, dijo y anunció que la semana que viene habrá una reunión con referentes del Ministerio de Interior: “Vamos a plantear que si la postura es anti Malvinas, ya sabemos lo que tenemos que hacer”, advirtió y en ese sentido, no descartó convocar a una movilización en Capital Federal.

Los ex combatientes de Malvinas no descartan realizar una marcha en contra de la modificación impuesta sobre el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas que, a través de un decreto presidencial, se convirtió en un feriado movible, junto al Día Nacional de la Bandera y el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo