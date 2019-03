Una influencer reveló que no se depila hace un año: la reacción de sus seguidores

Una influencer española reveló en Instagram que no se depila hace un año y recibió reacciones sorpresivas de sus seguidores. Enfadada, decidió exponer los comentarios en Twitter.

"Ayer subí este video a las historias de instagram, algunas de las respuestas que recibí os sorprenderán", escribió en un tuit la usuaria @Akapoulainne. En el posteo incluyó un video en el que mostraba sus piernas con cabellos oscuros.

ayer subí este vídeo a las historias de instagram, algunas de las respuestas que recibí os sorprenderán pic.twitter.com/BNhExRnlDS — queen of poop (@akapoulainne) 23 de marzo de 2019

Luego de la confesión, recibió una oleada de respuestas. Algunas manifestaban su apoyo, lo cual la sorprendió mientras que otros usuarios fueron despiadados. Cansada de recibir críticas, decidió exponerlas en Twitter.

esta me dejó loquísima pic.twitter.com/Q6p0wHQFnN — queen of poop (@akapoulainne) 23 de marzo de 2019

dale perico al torno con el novio pic.twitter.com/h29daDkkTW — queen of poop (@akapoulainne) 23 de marzo de 2019

no sé ni qué decir pic.twitter.com/LQA0t1MpSB — queen of poop (@akapoulainne) 23 de marzo de 2019

este es acojonante pic.twitter.com/eCziWNDMFX — queen of poop (@akapoulainne) 23 de marzo de 2019

la gente pensando que estoy hablando en nombre de las mujeres por hacer lo que me sale del coño: a novel pic.twitter.com/xUieMZLGoW — queen of poop (@akapoulainne) 23 de marzo de 2019

respuestas cortas y precisas pic.twitter.com/5G6fTbyiTz — queen of poop (@akapoulainne) 23 de marzo de 2019

“He recibido muchísimos comentarios de amor y apoyo pero también muchísimos de rechazo y odio por un video súper inocente que subí ayer sin ninguna intención “feminista” ni reivindicativa. Lo cual me conduce a pensar que todavía existe un problema y que no estamos tan avanzados como sociedad ni tan liberadas como mujeres como creemos”, reflexionó en sus redes.

Y agregó: “Depilaos si queréis, no lo hagáis si no queréis, pero no presionéis ni coaccionéis a nadie para hacerlo, los pelos son salud, son vida, son amor y aunque os cueste creerlo a muchos, sí, también son higiénicos. La higiene te la da el jabón, no la cuchilla, ceras o cremas. Sed felices, calvas o peludas”.

Por último defendió su postura con una conclusión: “Quizá porque a las mujeres se nos educa para sentir rechazo y aversión a nuestros pelos y recibimos estímulos constantes (publicidad, porno, etc) que nos hacen estigmatizarlos, es completamente normal sentir alegría al ser capaces de subir algo así tras años presionadas”.