Una mujer dio a luz en coma y conoció a su hijo tres meses después

Amelia Bannan es una policía misionera de 34 años que dio a luz en coma tras sufrir un accidente de transito. Tres meses después comenzó a reaccionar y conoció a su hijo.

En noviembre del año pasado, la mujer embarazada de seis meses sufrió una fractura de cráneo con coágulo de sangre al volcar el auto en el que viajaba junto a otros policías, entre los que se encontraba el padre de su bebé, Cristián Espíndola.

Tras el accidente, Amelia fue trasladada al hospital de Posadas donde quedó en coma debido a la gravedad de su estado. Pese a sus condiciones, el embarazo siguió adelante y el 24 de diciembre comenzó con los trabajos de parto. Horas después, por cesárea, nació Santino sin ningún problema de salud.

Desde entonces todos los días a las seis de la tarde un familiar le acercaba a la joven mamá su bebé para que no perdieran contacto. Durante tres meses la mujer no registró las visitas, a veces se movía o daba algunas señales, pero no hablaba.

El jueves de Semana Santa Amelia reaccionó. “No sabíamos quién hablaba. Nos acercamos y era ella. Fue un momento muy emocionante”, dijo su hermano César a El Comercio y agregó: “Cuando le acercamos al bebé, primero creyó que era su sobrino, luego le explicamos que era su hijo. Ella lo abrazó y comenzó a recordar. Al principio decía palabras que no se entendían. Pero de a poco mejoró el habla”.

Por su parte el neurocirujano que la atiende, Marcelo Ferreira, dijo al Canal 6 de Posadas que “Amelia es una persona joven, a pesar del traumatismo de cráneo grave que sigue dando sorpresas. El estímulo del hijo y de la familia son muy importantes” y agregó: “Recién van cinco meses del accidente, tiene mucho para dar, hay que darle tiempo, no hay que apresurarse”.