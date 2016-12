Una mujer murió tras ser violada y empalada en Misiones

Un vehículo de la Red de Traslado del Ministerio de Salud la trajo al hospital local, donde finalmente falleció. Fue sometida a tres operaciones quirúrgicas, según precisó el diario El País, pero no pudieron salvarla y falleció en la tarde del domingo por un paro cardiorrespiratorio.

En determinado momento, según este testimonio, Irma salió del lugar y desapareció defnitivamente. Fue violada, sometida a una feroz golpiza, empalada y arrojada a un sitio baldío sobre la calle 248 del barrrio Villa Bonita de Garupá, no muy lejos del local bailable.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo