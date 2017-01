Una pileta en la cárcel de Coronda generó polémica

Un informe del portal web Sin Mordaza indica que en el pabellón 7 de la cárcel de Coronda "presos vips" armaron una pileta de lona luego de “acordar” con la autoridades. De acuerdo a la publicación, un ex barra brava de Cólon de Santa Fe sería el que decide quién se puede refrescar allì.

El Ministerio de Seguridad de Santa Fe aseguró que los días sábados se arman piletas de lona en la cárcel de Coronda para que sean usadas por los hijos de los internos. La explicación surgió luego de que un medio santafesino publicara la foto de una pileta que, supuestamente, fue armada en el penal, pero no para los fines que expresó la cartera que conduce Maximiliano Pullaro sino para que la usen "presos vip".

