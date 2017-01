¿Una tercera en discordia entre Silvina Luna y el Polaco?

Me estoy cansando un poquito de todo �� Si hablas sos una hdp sino hablas tmb lo sos. En fin

Pero no todo quedó ahí. A horas de que los protagonistas de Abracadabra hayan ratificado el affaire, de acuerdo a lo que publicó Teleshow, Aquino se despachó en Twitter. Aunque no menciona a Luna, todo parece indicar que se dirige a la modelo. “¿Silicona o un buen cerebro?”, uno de los mensajes que dejó en su cuenta.

Como si la aparición de un video en el que se ve a El Polaco besando a Silvina Luna a orillas de un lago de Villa Carlos Paz no alcanzase para confirmar el romance, el propio cantante blanqueó la relación con su compañera de teatro. "Nos estamos conociendo y nos dimos un beso, no tiene un título ni nada", comentó.

Según publicó el sitio de El Trece, el cantante y la modelo ya no se esconden y publicaron fotos en Instagram en las que se los ve muy acaramelados.

El Polaco y Silvina Luna admitieron ayer que se están conociendo, luego de que trascendiera un video en el que aparecen muy cerquita. Mientras publicaban fotos juntos en sus cuentas de Instagram, aparecieron filosos tuits de la ex del cantante, Valeria Aquino.

