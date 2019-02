Una vida cinco estrellas, de Gabriel Oliveri

Sinopsis

Un joven del interior de Entre Ríos decide seguir sus sueños, sobreponerse a todas las circunstancias y triunfar en Buenos Aires como directivo de uno de los hoteles de lujo más importantes del mundo. Contra viento y marea.

Mi objetivo es que mi historia sea una inspiración para tu propia vida.

Empieza en Concordia, provincia de Entre Ríos, luego sigue en Buenos Aires, y recorre mi formación personal y profesional: las elecciones que hice, los viajes por el mundo entero, los libros, las personalidades que conocí y con las que me relacioné, las celebridades de estos días y las de hace unos años.

Lo único que quiero hacer en estas páginas es confirmar que, para lograr lo que querés, no podés dejar de soñar y de perseverar.

La frase “una vida cinco estrellas” no hace solo referencia a lo que me rodea en mi vida laboral, sino –y mucho más importante– a cómo armarse una vida en la que te des los lujos que soñaste y seas feliz a pesar de los zarpazos que nos da la existencia, siempre llena de turbulencias. Yo tenía todas las condiciones para no hacer nada y ser un manojo de frustraciones y quejas; sin embargo, decidí ir tras mis sueños, ¡y aquí estoy, resucitado!

Ajustate el cinturón para tomar un vuelo a través de estas memorias, en las que vas a divertirte, viajar, aprender, soñar, reír, emocionarte y, sobre todas las cosas, convertirte en una persona un poco más sabia.

Gabriel Oliveri

Editorial Planeta