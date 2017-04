Universitarios rechazan oferta y lanzan paro de 48 horas

La secretaria de Coad recordó que el año pasado se propuso revisar el acuerdo si la inflación era más alta que la inflación y eso no se cumplió porque “el gobierno dijo que no habíamos perdido nada”. Ahora, se suma que sólo en el primer trimestre de este año la inflación superó el 6 por ciento , por encima de la primera cuota cuatrimestral de la oferta.

“El gobierno juega al desgaste mientras los docentes no llegamos a fin de mes”, se quejó Ferrer Varela.

